Promiwelt ist fassungslos über den Verlust von Matthew Perry

Er hinterlässt bei ihnen eine Lücke! Am Samstagnachmittag, US-amerikanischer Zeit, ist der beliebte Friends-Darsteller Matthew Perry (✝54) in seinem Whirlpool ertrunken. Bislang sind noch keine genauen Umstände, die zu seinem Tod geführt haben, bekannt. Fans, Familie und Kollegen stehen derweil unter Schock und können es nicht fassen. Im Netz melden sich nun immer mehr Promis, die den Tod von Matthew betrauern!

Via Instagram teilt Schauspielerin Selma Blair (51) ein älteres Selfie mit dem 54-Jährigen und schreibt: "Mein ältester Freund. Wir alle liebten Matthew Perry – und ich ganz besonders. Jeden Tag. Ich liebte ihn bedingungslos. Und er mich. Und ich bin gebrochen." Auch Octavia Spencer (51) findet rührende Worte für den beliebten Serienstar. "Ich bin unendlich traurig, als ich heute vom Tod von Matthew Perry erfuhr. Sein Geschenk an die Welt wird für immer in Erinnerung bleiben", schreibt sie in einem Insta-Beitrag.

Eine, die ihn besonders rührend in Erinnerung behalten wird, ist Rumer Willis (35). In ihrer Insta-Story richtet sie emotionale Worte an Matthew: "Ich bin erschüttert über den Tod von Matthew Perry. Als ich mal als Kind am Set mit meinem Vater und ihm war [...], war er so nett und lustig und süß zu mir und meinen Schwestern. Ich weiß, dass er viele Herausforderungen in seinem Leben hatte. Ich hoffe, er kann in Frieden ruhen." Aber auch Schauspieler und Stars wie Olivia Munn (43), Melissa Gilbert (59) und "Friends"-Co-Star Maggie Wheeler (62) melden sich zum Tod des Chandler-Bing-Darstellers.

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Octavia Spencer, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Rumer und Bruce Willis, Januar 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de