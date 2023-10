So äußerte sich Matthew Perrys Drogen- und Alkoholsucht

Matthew Perry (✝54) machte nie ein Geheimnis aus seinen Problemen. Mit der US-Sitcom Friends kam der Schauspieler zu großen Ruhm. Doch mit dem Erfolg rutschte er auch tief in die Drogen und Alkoholsucht ab. In seinem Buch legt der Hollywoodstar schonungslos offen, dass ihm sein Verstand Streiche spielte und er somit immer wieder rückfällig wurde. Auch an seinem körperlichen Zustand konnte man das ablesen.

In seinen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" beschreibt Matthew, wie sein Suchtproblem während seiner Zeit bei "Friends" deutlich wurde. "Man kann die Entwicklung meiner Sucht nachvollziehen, wenn man mein Gewicht von Staffel zu Staffel misst. Wenn ich dick war, war es Alkohol. Wenn ich dünn war, waren es Pillen. Wenn ich einen Ziegenbart hatte, waren es viele Pillen", schreibt er in seiner Biografie.

Seinen Co-Stars fiel am Set irgendwann auch auf, dass Matthew sich körperlich veränderte, wie er im Interview mit ABC erklärte. "Wir wissen, dass du trinkst", habe Jennifer Aniston (54) ihm damals in einem Vieraugengespräch eröffnet. Nach dem Ende der Show habe sie sich um ihn gekümmert. Dafür sei er seiner Kollegin und engen Freundin auf ewig dankbar.

Getty Images Matthew Perry im November 2001

Getty Images Matthew Perry im Januar 2004

Getty Images Matthew Perry und Jennifer Aniston

