Dann startet der 24-Stunden-Stream von "Promi Big Brother"!

Das Warten hat bald ein Ende! Ab dem 20. November geht Promi Big Brother in eine neue Runde. Unter anderem werden die Influencerin Yeliz Koc (29) sowie der Partysänger Peter Klein (56) in den Container ziehen. Außerdem gab das beliebte TV-Format bereits bekannt, dass dieses Jahr eine Wildcard für die Teilnahme vergeben wird. Nun gibt es erneut News zur Jubiläumsstaffel: Der Start vom bereits angekündigten 24-Stunden-Livestream von "Promi Big Brother" wurde offiziell bekannt gegeben.

Mit einem Post via Instagram kündigte das Reality-Format den Starttermin an. Bereits am 18. November um 18 Uhr und somit zwei Tage vor der Auftaktshow können Fans sich einen Eindruck von den neuen Bewohnern machen. Der Stream wird über die Streaming-Plattform Joyn PLUS+ abzurufen sein. Die Zuschauer können somit schon vorab einen Blick auf die restlichen Kandidaten erhaschen.

Bisher hält sich Sat.1 bezüglich der weiteren Teilnehmer noch ziemlich bedeckt. Fans munkeln jedoch schon über weitere potenzielle Kandidaten. So soll unter anderem Iris Klein (56) teilnehmen.

SAT.1 / Benedikt Müller Peter Klein und Yeliz Koc

SAT.1 / Nadine Rupp Marlene Lufen und Jochen Schropp

SAT.1 / Christoph Köstlin Marlene Lufen und Jochen Schropp, "Promi Big Brother"-Moderatoren

