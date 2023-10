Kehle beim Spiel aufgeschlitzt: Eishockey-Star (29) ist tot

Tragisches Unglück mit tödlicher Folge! Am vergangenen Samstag kämpfte Adam Johnson mit seiner Mannschaft, den Notthingham Panthers, gegen die Sheffield Steelers um den Sieg auf dem Eis. Doch das Spiel musste plötzlich abgebrochen werden. Es kam zu einem schrecklichen Unglück mit schweren Folgen. Jetzt bestätigt das Team des britischen Profi-Clubs: Der 29-jährige Eishockey-Star ist an der Schwere seiner Verletzungen gestorben!

Laut CNN soll Adam mit einem Spieler der gegnerischen Mannschaft zusammengestoßen sein – dabei wurde ihm von seinem Gegenüber die Kehle mit der Kufe des Schlittschuhs durch geschlitzt. Er sei bei dem Versuch, das Spielfeld zu verlassen, zusammengebrochen. Der Blutverlust sei wohl so groß gewesen, dass er noch auf dem Eis von den Teamärzten wiederbelebt werden musste.

Die Notthingham Panthers belegen das Ableben ihres Teammitgliedes mit einem Statement auf X, ehemals Twitter: "[Wir] sind zutiefst bestürzt über den tragischen Tod von Adam Johnson, der gestern Abend bei einem Spiel in Sheffield tödlich verunglückt ist. Die Panthers senden in dieser schweren Zeit Mitgefühl und Beileid an Adams Familie, Partner und Freunde."

