Vor tödlichem Unfall: Adam Johnson wollte sich verloben!

Die Zeit lief ihm davon! Der Eishockeyspieler Adam Johnson starb bei einem schrecklichen Sportunfall. Dem Amerikaner wurde während eines Matches der Notthingham Panthers gegen die Sheffield Steelers die Kehle von der Kufe eines Gegenspielers aufgeschlitzt. Adam hinterlässt neben seiner Familie auch Freundin Ryan Wolfe. Jetzt kommt raus: Adam wollte seiner langjährigen Freundin einen Antrag machen, aber der tödliche Unfall kam dazwischen!

Laut Mirror, fand Ryan den Verlobungsring nach dem schrecklichen Unfall in ihrer Wohnung. Im Vorfeld bestätigte die Tante des Verstorbenen einem lokalen Nachrichtensender aus Minnesota, dass ihr Neffe die Frage aller Fragen stellen wollte: "Wir waren alle sehr aufgeregt, weil wir uns wirklich auf ihre Zukunft gefreut haben. Er hatte noch nicht die Möglichkeit gehabt, sie zu fragen und dann kam der Unfall." Eine Freundin der Familie äußerte sich ebenfalls gegenüber USA Today: "Seine Großmutter hat mir erzählt, dass er ihr [der Großmutter] den Ring gezeigt hat, bevor er abreiste."

Bei einer Trauerfeier in der Memorial Building Arena in Minnesota hielt Ryan eine herzzerreißende Rede für ihren verstorbenen Freund. "Für mich warst du alles, du warst mein Zuhause, mein bester Freund [...], mein Fels, mein sicherer Hafen und die Liebe meines Lebens", rührte die Blondine laut The Sun die Trauergäste zu Tränen.

Getty Images Adam Johnson, März 2019

Instagram / ryanwolfe17 Ryan Wolfe und Adam Johnson

