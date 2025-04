Horror-Unfall: Keine Anklage nach dem Tod von Adam Johnson

Nach dem tragischen Tod von Adam Johnson im Oktober 2023 steht nun fest: Es wird keine strafrechtlichen Konsequenzen für den an dem Unfall beteiligten Eishockeyspieler geben. Die britische Strafverfolgungsbehörde, die Crown Prosecution Service, teilte jetzt in einer Pressemitteilung laut den Berichten von People mit, dass keine Anklage gegen den Profi-Spieler erhoben wird. Der Vorfall ereignete sich während eines Challenge Cup-Spiels in Sheffield, als Adam, der für die Nottingham Panthers auflief, infolge einer Kollision mit dem kanadischen Spieler Matt Petgrave schwerste Halsverletzungen erlitt. Obwohl Adam sofort noch auf dem Eis behandelt und anschließend in das Northern General Hospital gebracht wurde, erlag er wenig später seinen Verletzungen.

Wie die Behörden nach Abschluss der Ermittlungen erklärten, sahen sie keine realistische Chance auf eine Verurteilung wegen eines Strafdelikts. In einer Stellungnahme betonte Deputy Chief Crown Prosecutor Michael Quinn: "Dies war ein schockierender und zutiefst erschütternder Vorfall. Unsere Gedanken bleiben bei der Familie und den Freunden von Adam Johnson." Matt war nach dem Unglück für 17 Monate auf Kaution, nachdem er kurz nach dem Vorfall in Zusammenhang mit Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung festgenommen worden war. Er selbst nannte das Geschehene in einer Online-Spendenkampagne ein "tragisches Unglück". Adams Tod löste landesweit Diskussionen um die Sicherheit im Eishockey aus, woraufhin der englische Verband EIHA das Tragen von Halsschutz ab 2024 verpflichtend machte. Die Elite Ice Hockey League, die höchste Liga des Landes, empfiehlt den Schutz seither zumindest eindringlich.

Besonders tragisch an dem schrecklichen Unglück: Wie Mirror berichtete, fand Adams langjährige Freundin nach seinem Tod einen Verlobungsring in ihrer Wohnung. Seine Tante bestätigte gegenüber einem lokalen Sender die Absichten des Sportlers. "Wir waren alle sehr aufgeregt, weil wir uns wirklich auf ihre Zukunft gefreut haben. Er hatte noch nicht die Möglichkeit gehabt, sie zu fragen, und dann kam der Unfall."

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanwolfe17 Ryan Wolfe und Adam Johnson

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanwolfe17 Ryan Wolfe und Adam Johnson

Anzeige Anzeige