Adam Johnsons Verlobte hält rührende Rede auf Trauerfeier

Sie hatten noch so viel vor. Vor wenigen Wochen schockierte ein schrecklicher Vorfall die Welt des Sports. Dem Eishockeystar Adam Johnson wurde bei einem Spiel nach dem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler die Kehle aufgeschlitzt. Der Athlet erlag noch auf dem Eis seinen schweren Verletzungen. Adam hinterlässt neben seiner Familie auch seine Verlobte Ryan Wolfe. Diese hielt eine herzzerreißende Rede, die sie eigentlich an ihrem großen Tag halten wollte...

In der vergangenen Woche wurde zu Adams Ehren eine Trauerfeier in der Memorial Building Arena in Minnesota abgehalten. Auch seine Verlobte Ryan trat dabei sogar selbst den schweren Gang aufs Eis an, um ihrem verstorbenen Partner einige Worte zu widmen – und diese gingen unter die Haut. "Ich möchte, dass du weißt, wie sehr ich dich liebe und vergöttere", begann sie ihre Rede, wie The Sun berichtete. Ähnliche Zeilen hatte sie auch für ihre anstehende Hochzeit geplant. "Für mich warst du alles, du warst mein Zuhause, mein bester Freund [...], mein Fels, mein sicherer Hafen und die Liebe meines Lebens", erklärte Ryan und sorgte damit bei allen Trauernden für Tränen.

Bezüglich Adams Tod wurde vor wenigen Tagen ein Mann verhaftet. Wie unter anderem Sky berichtet hatte, wurde ein Unbekannter wegen des Verdachts des Totschlags im Zusammenhang mit dem Tod des Eishockeyprofis festgenommen. Um wen genau es sich dabei handelt, ist derzeit noch unklar.

Anzeige

Instagram / ryanwolfe17 Adam Johnson und seine Verlobte Ryan Wolfe im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Adam Johnson, Eishockeystar

Anzeige

Instagram / ryanwolfe17 Ryan Wolfe und Adam Johnson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de