Madonna zieht Tänzern für Verspätungen Geld von Lohn ab!

Madonna (65) überlässt nichts dem Zufall! Mit ihren Hits wie "Like A Virgin", "Material Girl" oder auch "Like A Prayer" wurde die Sängerin weltberühmt. Ihr 40. Bühnenjubiläum feiert die Musikerin aktuell mit einer großen Welttournee – dafür bereitete sich Madonna bis in kleinste Detail vor. Doch auch mit ihren vergangenen Auftritten bot Madonna ihren Fans beeindruckende Shows – dafür legte sie aber auch eine gewisse Strenge an den Tag!

Das verrät jetzt ihre ehemalige Tänzerin Carrie Ann Inaba (55), die zu Beginn ihrer Karriere mit Madonna auf Tour ging. "Damals war sie sehr streng. Sie gab uns diese eine Regel, für die ich ihr sehr dankbar bin. Sie lautete: Für jede Minute, die du zu spät kommst, musst du ihr 95 Euro von deinem Gehaltsscheck zahlen", so die 55-Jährige in der "Jennifer Hudson Show". Carrie sei aufgrund dessen immer viel zu früh erschienen.

Ob Madonna heute noch so streng mit ihren Tänzern ist, ist nicht bekannt. Auf ihre Welttournee bereitete sich die 65-Jährige so oder so mit voller Vorfreude vor, wie ein Insider gegenüber People verriet. "Sie ist so glücklich, wieder auf der Bühne zu stehen und fühlt sich stark. [...] Sie liebt es, wieder in einem kreativen Umfeld zu sein", so der Informant, der hinzufügt, dass die Tournee die "ehrgeizigste Tournee der Ikone überhaupt" ist.

Getty Images Madonna, März 2016

Getty Images Carrie Ann Inaba im Juni 2022

Getty Images Madonna, Sängerin

