"Sitze alleine hier": Olli Pocher traurig auf Familienfeier

Er muss sich wohl noch an die Situation gewöhnen. Vor wenigen Monaten hatten Oliver (45) und Amira Pocher (31) bestätigt, was ihre Fans schon einige Wochen vorher spekuliert hatten: Ihre Ehe ist am Ende. Inzwischen soll die Moderatorin einen neuen Mann kennenlernen – ihr Noch-Ehemann scheint jedoch noch unter der Trennung zu leiden. Das macht sich nun besonders bemerkbar: Olli besucht alleine eine Familienfeier.

"Meine Eltern haben heute goldene Hochzeit, Glückwunsch an der Stelle", beginnt der Comedian in seiner Instagram-Story. Auch seine Schwester sei schon 28 Jahre verheiratet und habe den Meilenstein der Silberhochzeit schon erreicht. "Ich habe jetzt insgesamt sechs Jahre in zwei Ehen geschafft, also ich brauche noch ein paar, bis ich mal in die Richtung komme. Und ich sitze alleine hier", erklärt Olli sichtlich bedrückt.

Nach ihrer Trennung stellten die beiden zuerst klar, weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis zueinander pflegen zu wollen – für die Kinder und den gemeinsamen Podcast. Doch inzwischen ist alles anders: Vergangene Woche verkündete der Blondschopf bei Instagram: "Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und dem dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich."

Getty Images Amira und Oliver Pocher im April 2019

Getty Images Oliver Pocher bei "Ein Herz für Kinder", Dezember 2016

Instagram / oliverpocher Oliver und Amira Pocher, 2022

