Trainer glaubt fest an Aleks Petrovics "Fame Fighting"-Sieg!

Er gibt eine erste Einschätzung ab. Schon bald werden sich Diogo Sangre (29) und Aleksandar Petrovic (32) bei "Fame Fighting" die Fäuste um die Ohren hauen. Dabei lieferten sich die Realitystars bereits vor dem Boxkampf einen hitzigen Schlagabtausch via Social Media. Um am Ende als der große Sieger aus dem Ring zu steigen, bereiten sich die Mukimänner tatkräftig auf ihr Aufeinandertreffen vor. Aleks' Trainer ist sicher, dass sein Schützling den Kampf für sich entscheiden wird.

Gegenüber Bild verrät der MMA-Star Marc Doussis: "Er hat wie ein Profikämpfer gelebt, mittrainiert und auf uns gehört. [...] Wenn er 60 bis 70 Prozent von dem zeigt, was er kann, wird er Diogo besiegen. Und das auch vorzeitig!" Auch den Grund für seine mutige These macht der Coach des Realitystars deutlich. "Aleks hat sich sehr, sehr gut entwickelt. [...] Für einen Influencer kann er auch boxen! Ich sehe ihn vom Boxen her weit vorne", meint Marc. Vor allem das Durchhaltevermögen des Sommerhaus-Stars habe dem Profi im Training sehr imponiert.

Wer am Ende wen im Ring dominiert, wird sich noch zeigen. Im Bild-Interview hatte Diogo bereits verbal gegen seinen Kontrahenten geschossen. Dabei hatte er vor allem seinen Umgang mit Frauen kritisiert: "Das sind genau solche Männer, die zu Hause den Mann spielen wollen und die Frau auch teilweise niedermachen."

