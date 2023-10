Übertrieben? So kostspielig feiert Kim Kardashian Halloween

Sie hat keine Kosten und Mühen gescheut. Kim Kardashian (43) ist bekannt für ihren luxuriösen Lebensstil. Und eben diesen stellt sie auch immer wieder gerne in Form von aufwendigen Partys zur Schau. Jedoch beweist die Unternehmerin ihr Talent als Partyplanerin diesmal nicht bei einer glamourösen Gala oder einer opulenten Geburtstagsparty: Zur bevorstehenden Gruselsaison präsentiert sie ihren Fans auf Social Media, wie sie in diesem Jahr Halloween feiert. Kims Villa wird dabei zum Inbegriff eines Horrorhauses.

In der Instagram-Story der 43-Jährigen ist zu sehen, dass sie für die perfekte Halloween-Dekoration wohl tief in die Tasche gegriffen hat. Unter anderem begrüßt ein offenbar extra angeheuerter Schauspieler die Gäste des The Kardashians-Stars. Neben einem unheimlich geschmückten Tisch, inklusive Blutbeutel und abgetrennter Hände, ist ihr Haus von riesigen Spinnweben übersät. Und als ob das Innere von Kims Haus nicht schon gruselig genug wäre, erwartet die Gäste auch außerhalb der Villa ein Spektakel. Der Garten ist in Nebel gehüllt und sorgt mit bedrohlichem rotem Licht für die perfekte Gruselstimmung.

Zuletzt sorgte Kim mit einer neuen Geschäftsidee für ordentlich Aufmerksamkeit. Demnach bringt die Beauty demnächst ihren ersten Nippel-BH auf den Markt. "Perfekte Fülle mit einer eingebauten, unechten Brustwarze für den Schockfaktor", schrieb die vierfache Mutter via Instagram zu einem Clip.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Halloween-Tisch

Getty Images Kim Kardashian, TV-Persönlichkeit

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

