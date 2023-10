Wo schlafen die "Temptation Island V.I.P."-Verführerinnen?

Es sind Einblicke hinter die Kulissen! Die neue Staffel des Treuetests Temptation Island V.I.P. ist in vollem Gange – und schon jetzt sieht es für einige Paare schlecht aus. Umut Tekin (26) flirtet heftig mit der Verführerin Emma Fernlund, in seinem Bett geschlafen hat sie aber noch nicht. Das hätten die Kameras nämlich aufgefangen. Aber apropos Betten – wo kommen die Verführerinnen nach ihren anstrengenden Tagen eigentlich zur Ruhe?

Das offenbart nun der Kandidat Yannick Syperek in seiner Instagram-Story: "Die Villa ist riesengroß, die Mädels haben da so ein kleines separates Haus und da schlafen die alle drin." Das wurde tatsächlich noch nie gezeigt. Grund dafür konnte sein, dass keiner der relevanten Teilnehmer Zutritt zu dem Bereich hat. "Ist aber auch alles videoüberwacht und ein absolutes No-Go da rein zu gehen. Wenn du keine Erlaubnis hast, kommt niemand in das jeweilige andere Haus hinein", führt er aus.

Die wirklich spannenden Sachen passieren sowieso meist in den Schlafgemächern der Kandidaten. In vielen Staffeln wurde dort schon fremd gekuschelt – das scheint dieses Jahr aber getoppt zu werden. Wie ein erster Trailer zeigt, wird es noch heftiger in einem der Räume zugehen. "Ihr habt 'Temptation Island' definitiv nicht bestanden", verkündet die Moderatorin Lola Weippert (27), ohne Namen zu nennen.

Anzeige

RTL / René Lohse Emma Fernlund, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Anzeige

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

RTL / René Lohse Umut Tekin, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de