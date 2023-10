Zu große Oberweite: Katie Price wird aus Achterbahn verbannt

Das ist wohl nicht so gelaufen, wie geplant! Katie Price (45) ist bekannt für ihre zahlreichen Schönheitsoperationen. Allein die Brust ließ sich das Model bereits 16 Mal operieren. Damit möchte die TV-Bekanntheit ihrem Traum, die größte Oberweite in Großbritannien zu haben, ein Stück näherkommen. Dass große Brüste aber nicht nur Vorteile mit sich bringen, musste das einstige Playmate nun auf die harte Tour lernen: Aufgrund ihres großen Brustumfangs wurde Katie aus einer Achterbahn geworfen!

Wie The Sun berichtet, setzte sich das ehemalige Boxenluder in die Achterbahngondel und wollte sich bereit für das kurvige Abenteuer machen – doch dann der Schock: Der Sicherheitsbügel ließ sich nicht schließen. "Katie versuchte, die Bügel herunterzuziehen, aber am Ende wurde ihr gesagt, dass es nicht sicher für sie sei, weil ihre Brüste zu groß seien", erklärte ein Besucher der Achterbahn. "Normalerweise ist es die Körpergröße, die einen davon abhält, Achterbahn zu fahren. Aber bei Katie war es die Körbchengröße", fügte der Zeuge hinzu.

Bereits Anfang des Jahres berichtete eine Quelle gegenüber The Sun, dass Katie mit ihrem Körper eigentlich sehr unzufrieden sein soll: "Katie leidet unter ihren neuen Brüsten, da sie zu groß für ihren kleinen Körper sind und ihr ständig Rückenschmerzen bereiten." Das soll sogar so weit gegangen sein, dass Katie wohl nicht mehr schlafen konnte und darüber nachgedacht habe, die Implantate wieder entfernen zu lassen.

Getty Images Katie Price im April 2023

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2023

Instagram / katieprice Katie Price, ehemaliges Erotikmodel

