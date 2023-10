Cameron Diaz verrät seltenes Detail aus ihrem Familienalltag

Da war Cameron Diaz (51) wohl in Plauderlaune! Schon seit 2015 ist die Schauspielerin mit dem Songwriter und "Good Charlotte"-Gitarristen Benji Madden (44) verheiratet. Im Dezember 2019 wurde das Paar mit der Hilfe einer Leihmutter Eltern der kleinen Tochter Raddix. Ihr Familienleben hält die Schauspielerin überwiegend privat. Doch jetzt verrät Cameron ein süßes Detail aus dem Leben der kleinen Familie.

Zu Gast in der Show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" plaudert die "Bad Teacher"-Darstellerin aus, dass ihr Mann für Raddix eigene Songs komponiert. "Er singt sie ihr vor und sie kennt den Text. Das ist das Süßeste überhaupt", schwärmt Cameron. Die US-Amerikanerin ist von den Liedern sogar so begeistert, dass sie möchte, dass ihr Liebster ein Album mit den kinderfreundlichen Songs aufnimmt. "Er hat wirklich ein paar Hits dabei!", erklärt sie lachend.

Cameron scheint das Familienleben richtig zu genießen. Das soll auch der Grund sein, warum sie der Schauspielerei kaum noch nachgeht. Laut einem Insider will sich die 51-Jährige mittlerweile immer mehr von Hollywood distanzieren.

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Cameron Diaz und Benji Madden

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

Anzeige

Würdet ihr die Songs von Camerons Mann Benji gerne mal hören? Oh ja, und wie! Ne muss nicht sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de