Cedric Beidinger und Hanna haben gerade schwierige Phase

Ist ihre Beziehung noch zu retten? Seit 2022 sind Cedric Beidinger und Hanna Annika (25) ein Paar, nachdem er bei Ex on the Beach gewesen ist. Immer wieder teilen die beiden Realitystars seitdem niedlichen Pärchen-Content aus ihrem Alltag oder gemeinsamen Urlauben. Doch seit einigen Wochen ist es ruhig um die Fitnessfreaks geworden. Jetzt gibt Hanna zu, dass Cedric und sie gerade eine kleine Krise haben.

"Jede Beziehung hat Höhen und Tiefen. Bei uns ist es gerade ein großes Tief", erklärt die Influencerin auf Instagram. Seit Wochen falle es ihr schwer, etwas im Netz zu posten, weil es gerade kritisch bei den beiden sei und sie keine heile Welt vorspielen wolle. Es sei aber nichts vorgefallen. "Dennoch habe ich große Zweifel, ich bin momentan selbst sehr unsicher und weiß einfach nicht, was richtig und falsch ist. Ich wünsche mir nur, dass wir es wieder hinbekommen und das Tief überwinden können", schloss Hanna ab. Auch Cedric teilt dieses Statement in seiner Story.

Noch im August genossen Hanna und Cedric einen romantischen Urlaub auf den Malediven. Sie teilten tolle Aufnahmen aus dem Paradies und wirkten dabei noch überglücklich. "Die schönste Zeit im Leben sind die kleinen Momente, in denen du spürst, du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort", schwärmte Cedric etwa unter einem Beitrag mit seiner Liebsten.

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika im Urlaub

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika in Ägypten

