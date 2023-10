Freundin verrät: Walentina Doronina tickt privat ganz anders

Wie ist Walentina Doronina (23) privat? Die Reality-TV-Bekanntheit war schon Teilnehmerin in sämtlichen Shows. Dort eckte sie nicht selten an – zuletzt sorgte sie bei Das Sommerhaus der Stars für ordentlich Stress und musste deswegen sogar ausziehen. Aber ist Wale privat auch so? Ihre Freundin Kim Felicitas plaudert jetzt gegenüber Promiflash aus, dass sie außerhalb der Kameras eigentlich total anders tickt.

Die Influencerin Kim Felicitas ist schon seit rund zwei Jahren mit Walentina befreundet. "Ich muss zugeben, dass Walentina überhaupt nicht dem Bild entspricht, das man derzeit im Sommerhaus im Fernsehen von ihr sieht", betont Kim im Promiflash-Interview. Sie glaube, dass vieles von Walentinas Verhalten nur für die Show sei: "Ich kann mir natürlich vorstellen, dass Walentina dafür bekannt ist, eine hitzige Meinung zu vertreten und deshalb von den Sendern für solche Rollen gebucht wird. Daher könnte es sein, dass in den Shows auch viel Show dabei ist!"

Kim steht in jedem Fall aber hinter Walentina – und ist der Meinung, dass es ohne die Influencerin nur halb so spannend wäre. "Walentina ist ein absolut herzensguter Mensch und es ist traurig, dass diese Seite aktuell nicht gesehen wird", schließt sie ab.

RTL Walentina Doronina im "Sommerhaus der Stars"

Instagram / kim_felicitas_ Kim Felicitas, Influencerin

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

