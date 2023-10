Mehr Kampfrunden: Gigi Birofio nimmt Cans Angebot doch an!

Die Stimmung zwischen den beiden kocht immer weiter hoch! Luigi Birofio (24) und Can Kaplan waren im diesjährigen Sommerhaus der Stars heftig aneinandergeraten. Die daraus resultierenden Handgreiflichkeiten sollen jetzt bei "Fame Fighting" ausgetragen werden. Kurz vor ihrem Kampf soll der Unternehmer dem Realitystar angeboten haben, fünf statt drei Runden zu kämpfen, was der Italiener ablehnte. Der Grund: Er habe sich nur auf drei Runden vorbereitet und nun sei es zu kurzfristig. Daraufhin sagte der Verlobte von Walentina Doronina (23) den Kampf ab. Jetzt nimmt Gigi Cans Vorschlag doch an!

"Can, die Nachricht geht nur an dich. Mein Herz an dein Herz. Du willst fünf Runden, du bekommst fünf Runden. Du willst acht Runden, du bekommst auch acht Runden. Du willst zehn Runden, du bekommst auch zehn Runden", richtet sich Gigi in seiner Instagram-Story an seinen Gegner. Ihm sei nur eins wichtig: "Hauptsache, du bist am Samstag da. Du willst deinen Hauptkampf, du willst deine fünf Runden, du bekommst alles." In einem Videoausschnitt der eskalierten Pressekonferenz macht er außerdem deutlich, Can auch von zu Hause abzuholen, sollte er sich vor dem Kampf drücken wollen.

Im Laufe der Pressekonferenz machte Gigi seine Abneigung gegenüber Can erneut deutlich. Nachdem der Ex on the Beach-Star Walentina beleidigt hatte, die daraufhin den Saal in Begleitung ihres Partners verließ, packte der 24-Jährige eine kleine Überraschung aus: Er platzierte einen Sack Hundefutter und einen Napf auf Cans Platz auf der Bühne.

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Luigi Birofio, Influencer

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan

Zengel, Dirk/ Action Press Gigi Birofio, TV-Star

