Fame-Fighting-PK eskaliert: Gigi beleidigt Walentina übel!

Hier fliegen schon verbal die Fäuste! Am 04. November findet in Bonn das erste Fame Fighting statt. 18 Realitystars werden in den Ring treten und sich in jeweils drei Runden messen. Unter anderem Luigi Birofio (24) und Can Kaplan! Die beiden sind bereits im Sommerhaus der Stars handgreiflich geworden – doch auch danach schenken sie sich nichts: Bereits bei der Pressekonferenz zum Boxkampf gehen sich die beiden an – und wieder mittendrin: Cans Freundin Walentina Dorinina!

Während Gigi versucht, eine Frage in der Pressekonferenz zu beantworten, grätscht ihm Walentina rein und fällt ihm aus dem Publikum heraus ins Wort. "Du Eselgesicht, sei mal leise! Was ist das für ein Fisch?", beleidigt der er die Blondine. Die ganze Situation eskaliert dermaßen, dass nicht nur Wale abgeführt werden muss, auch Kontrahent Can verlässt kurzerhand den Raum.

Für Gigi ist aber eines klar: Er will um jeden Preis gewinnen. "Also, es gibt kein Verlieren, es gibt nur ein Sieg", erklärt der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat auf eine Promiflash-Frage. Can habe ihn auch für fünf Runden herausgefordert, doch das interessiert den Freund von Dana Feist nicht. "Drei Runden, das war ausgemacht. In meinen Augen beschmutzt er diesen Sport. Du kannst nicht eine Woche vorher so kommen", erklärt er aufgebracht.

Walentina Doronina und Can Kaplan

Gigi Birofio und Dana Feist im Februar 2023

Gigi Birofio, Realitystar

