Nach Ehe-Aus: Sophie Turner knutscht bereits mit neuem Mann!

Ist sie etwa wieder frisch verliebt? Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) überraschten ihre Fans erst vor wenigen Monaten mit traurigen News: Nach vier Ehejahren hängten sie ihre Beziehung an den Nagel. Inzwischen scheint es jedoch, als hätten sich die beiden bereits von der Trennung erholt, wobei nun einer von ihnen dies öffentlich zur Schau stellt. Sophie wird knutschend mit einem anderen Mann gesichtet.

Die Fans des Game of Thrones-Stars werden nicht schlecht staunen, wenn sie diese Schnappschüsse zu Gesicht bekommen. Denn wie Bilder zeigen, die The Sun vorliegen, tauscht die 27-Jährige nur knapp zwei Monate nach ihrem Ehe-Aus bereits zärtliche Küsse mit einem anderen aus. Der glückliche Empfänger ihrer Zuneigung ist auch kein Unbekannter: Demnach handelt es sich dabei um den Adelsspross Peregrine Pearson. Der 29-Jährige, dessen Familie ein Vermögen von rund 224 Millionen Pfund (rund 250 Millionen Euro) haben soll, zieht die Schauspielerin fest an sich heran, um ihr anschließend in aller Öffentlichkeit einen Kuss zu geben.

Bereits vor wenigen Wochen hatte sich Sophie nach der öffentlichen Schlammschlacht mit Joe im Netz zurückgemeldet. In ihrer Instagram-Story hatte sie ein Bild ihres Handgelenks geteilt. Auf diesem war ein Armband mit der Aufschrift "Fearless", zu deutsch furchtlos, zu sehen gewesen. Damit schien sie zeigen zu wollen, dass sie der Zukunft ohne Angst entgegenblickt.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im September 2022

Instagram / sophiet Sophie Turner, Schauspielerin

Instagram / sophiet Sophie Turners Handgelenk mit ihrem "Fearless"-Armband

