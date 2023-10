Verena Kerth klärt auf: Sie hat wegen Hochzeit nicht gelogen

Verena Kerth (42) spricht Klartext! Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin und ihr Verlobter Marc Terenzi (45) polarisieren seit Monaten. Nach einigen öffentlichen Streitereien und angeblichen Prügelattacken schien es zuletzt so, als hätten die beiden sich das Jawort gegeben. Daraufhin erklärte die Blondine jedoch, dass die beiden gar nicht verheiratet seien, was für ordentlich Wirbel sorgte. Jetzt erklärt sie erneut: Verena hat wegen der Hochzeit nicht gelogen!

"Es ist schlichtweg nicht wahr. Also es ist nicht wahr, dass wir geheiratet haben, aber es ist auch nicht wahr, dass wir nicht verheiratet sind", berichtet sie in ihrer Instagram-Story. Es habe eine Hochzeitszeremonie stattgefunden und dabei sei es auch zum Ringtausch gekommen. "Dennoch haben wir es nicht anmelden lassen, weder in Nevada noch in Deutschland", löst Verena auf und führt weiter aus: "Weil meine Mama war nicht dabei, deine [Marcs, Anm. d. Red.] Familie war nicht dabei, meine Freunde und deine Freunde waren nicht dabei. Es war einfach nur für uns."

Kurz nach der Zeremonie schwärmten die beiden gegenüber AZ über ihre Hochzeit. "Seit 24 Jahren kennen wir uns, jetzt haben wir uns getraut", strahlte Verena. Marc kann sein Liebesglück noch gar nicht fassen: "Das ist alles so verrückt. Ich kann das alles noch gar nicht glauben. Jetzt wird gefeiert."

Instagram / verenakerth Marc Terenzi und Verena Kerth im Oktober 2023

Instagram / verenakerth Verena Kerth und Marc Terenzi bei ihrer Hochzeit, Oktober 2023

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im September 2022

