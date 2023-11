Laut "Friends"-Schöpferin: Matthew Perry ging es zuletzt gut

Er war auf einem guten Weg! Am Samstag wurden die tragischen Neuigkeiten bekannt, dass Matthew Perry (✝54) gestorben ist. Er wurde von einem Angestellten leblos in seinem Whirlpool entdeckt. Die genauen Todesumstände sind noch nicht klar – die Untersuchungen dazu dauern noch an. Jahrelang hatte er unter Drogenproblem gelitten, war zuletzt aber clean und setzte den Fokus auf seine Gesundheit. Das bestätigt jetzt auch die "Friends"-Schöpferin.

Im Interview mit Hoda Kotb bei Today erinnert sich Marta Kauffman (67) an den letzten Kontakt mit dem 54-Jährigen. Vor zwei Wochen habe sie mit ihm gesprochen: "Es war großartig. Er war glücklich und gut gelaunt. Er schien durch nichts belastet zu sein. Er war in einer wirklich guten Verfassung", betont die Serienkreatorin. Matthew habe schon lange nicht mehr so einen guten Eindruck gemacht: "Ich war so froh, das zu sehen. Er war emotional in einer guten Verfassung. Er sah gut aus. Er hat mit dem Rauchen aufgehört."

Auch Matthews "Friends"-Co-Stars sind total bestürzt von seinem plötzlichen Tod. "Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie. Es gibt so viel zu sagen, aber jetzt werden wir uns einen Moment Zeit nehmen, um über diesen unfassbaren Verlust zu trauern und ihn zu verarbeiten", heißt es in ihrem Statement gegenüber People.

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Der Cast der US-Sitcom "Friends"

KCS Presse / MEGA Matthew Perry im Juni 2023

