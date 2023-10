"Friends"-Stars melden sich endlich zu Matthew Perrys Tod!

Sie zeigen sich in tiefer Trauer. Mit der US-Sitcom Friends war Matthew Perry (✝54) zum weltweit gefeierten Serienstar geworden. An der Seite von Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), Matt LeBlanc (56) und David Schwimmer (56) spielte er den charmanten Chandler Bing. Doch nun ist der Schauspieler mit gerade einmal 54 Jahren gestorben. Matthews "Friends"-Kollegen zollen ihm in einem rührenden Statement Tribut.

In einer gemeinsamen Erklärung gegenüber People teilen die Serienstars: "Wir sind alle zutiefst erschüttert über den Verlust von Matthew. Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie." Aktuell scheinen die Schauspieler jedoch noch keine Worte für den plötzlichen Tod ihres Freundes zu finden: "Es gibt so viel zu sagen, aber jetzt werden wir uns einen Moment Zeit nehmen, um über diesen unfassbaren Verlust zu trauern und ihn zu verarbeiten." Ihr emotionales Statement schließen sie mit den Worten: "Unsere Gedanken und unsere Liebe [ist] bei Mattys Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf der ganzen Welt geliebt haben."

Zu Anfang hatten sich die fünf Serienstars noch nicht zum tragischen Tod von Matthew geäußert. Den angeblichen Grund dafür nannte bereits ein Insider gegenüber Page Six: "Die Darsteller sind vom Verlust ihres Bruders erschüttert, denn Matty war genau das – ihr Bruder."

Getty Images Matthew Perry als Chandler Bing in "Friends"

Getty Images Der "Friends"-Cast 2002

Getty Images Die "Friends"-Darsteller bei den 54. Emmy Awards, 2002

