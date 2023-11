Matthew Perry (†54) entkam dem Tod früher mehrfach knapp!

Matthew Perry (✝54) hinterlässt eine große Lücke. Am vergangenen Wochenende starb der Schauspieler mit nur 54 Jahren. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt. Zu Lebzeiten hatte der Friends-Star bereits lange mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt und sich deshalb mehrfach behandeln lassen. In dieser Zeit war Matthew oft am absoluten Tiefpunkt gewesen – und dem Tod mehrfach von der Schippe gesprungen!

Das erklärt seine frühere Kollegin Lisa Kudrow (60) in dem Vorwort von Matthews Buch "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing". Die Schauspielerin schreibt, ihr Freund habe ihr selbst nicht viel von seinen Problemen berichtet – durch seine Biografie sei ihr aber einiges klar geworden: "Entgegen aller Wahrscheinlichkeit hat er überlebt, aber mir war nicht klar, wie oft er es beinahe nicht geschafft hätte." Lisa ergänzt: "Schön, dass du da bist, Matty!"

Und auch Matthew selbst versichert in seinem Buch, dass er seine Rückschläge eigentlich nicht hätte überleben dürfen. "Ich müsste längst tot sein", beginnt er seine Memoiren mit dem Thema Tod. Im Detail berichtet er in dem Werk von seiner Sucht.

Matthew Perry und Lisa Kudrow im Juni 2015

Lisa Kudrow, Schauspielerin

Matthew Perry, Schauspieler

