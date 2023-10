Tragisch: Matthew Perrys Memoiren beginnen mit dem Tod

Das Thema Sterben ist zu Matthew Perrys (✝54) Lebzeiten ein wunder Punkt. Am frühen Samstagnachmittag erschüttern traurige Nachrichten Hollywood: Der Friends-Liebling stirbt mit nur 54 Jahren. Die genauen Umstände werden derzeit noch von der örtlichen Polizei von Los Angeles untersucht. Ob die Suchtprobleme des TV-Stars in Verbindung mit seinem Ableben stehen, ist unklar. Vor seinem Tod kommt Matthew dem Ende bereits mehrmals gefährlich nah, wie auch der Prolog seines Buches deutlich macht.

Im vergangenen Jahr bringt Matthew mit "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" seine eigene Biografie raus. Diese startet mit Zeilen, die nun eine noch traurigere Bedeutung bekommen dürften: "Hi, ich heiße Matthew [...] und ich müsste längst tot sein." Abseits der Kameras kämpfte er etliche Jahre gegen die Drogensucht. Er besuchte Entzugskliniken sowie unzählige Treffen der Anonymen Alkoholiker. Mit Hilfe habe es für ihn eine Zeit lang gut funktioniert, doch wenn er alleine war, sei er rückfällig geworden. "Diese Angst kommt von meinem eigenen Geist, Angst vor meinen eigenen Gedanken; Angst davor, dass mein Geist mich dazu drängt, mich den Drogen zuzuwenden, wie er es so viele Male zuvor getan hat. Mein Verstand ist darauf aus, mich zu töten", schreibt Matty.

Nicht nur in seinem Buch blickte er schonungslos auf seine dunklen Zeiten zurück. Auch in einem früheren Interview mit ABC tat er es. "An Sonntagen ging ich zu Besichtigungsterminen und ging in die Badezimmer der Häuser, um zu sehen, welche Pillen sie dort hatten und um sie dann zu stehlen", erinnerte sich der Co-Star von Jennifer Aniston (54).

