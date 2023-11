Nanu, welche Promis stecken unter diesem Halloween-Kostüm?

Sie haben sich was Süßes überlegt! Es war mal wieder so weit: Halloween stand vor der Tür – und auch die Promis haben Spaß an dem schaurigen Event. So veranstaltete Modelmama Heidi Klum (50) selbstverständlich ihre legendäre, jährliche Party und verkleidete sich dieses Mal als Pfau. Unter der bunten Maske hat man sie wirklich nicht mehr erkannt. Aber auch auf den Straßen waren einige Stars unterwegs, um "Süßes oder Saures" zu schreien. Wer versteckt sich denn unter diesem Kostüm?

Ganz leger liefen zwei als Waschbären verkleidete Personen mit einem Kleinkind an der Hand, welches als Taylor Swift (33) ging, durch die Straßen New Yorks. Um genauer zu sein, waren es zwei Marvel-Figuren: Denn die Promis verkleideten sich als Rocket Raccoon aus dem Film Guardians of the Galaxy. Damit geben sie auch tatsächlich einen kleinen Hinweis, wer sich unter dem Kostüm befindet...

Denn unter der Maske steckt das Ex-Paar Irina Shayk (37) und Bradley Cooper (48)! Letzterer verlieh seine Stimme dem Waschbären in der Filmreihe – scheint aber auch so ein Fan des Charakters zu sein. Was neben den Kostümen ebenfalls auffällt: Für ihre gemeinsame Tochter reißen sich die einstigen Turteltauben ziemlich zusammen und scheinen der Kleinen trotz der Trennung ein gemeinsames, schönes Halloween ermöglichen zu wollen.

MEGA Bradley Cooper und seine Tochter an Halloween 2023

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk, Februar 2019

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Februar 2019

