Neu-Single Hugh Jackman verlässt Party mit blonder Frau!

Wer ist die Dame an Hugh Jackmans (55) Seite? In den vergangenen Wochen war das Liebesleben des australischen Schauspielers in den Schlagzeilen immer wieder ein großes Thema. Mitte September gaben er und Deborra-Lee Furness (67) bekannt, sich nach 27 Ehejahren zu trennen. Der X-Men-Darsteller scheint sein neugewonnenes Singleleben aber durchaus zu genießen. Nun wurde Hugh mit einer mysteriösen Frau an seiner Seite gesichtet!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Filmstar beim Verlassen einer Dinner-Party in Los Angeles. Dabei ist Hugh allerdings nicht alleine, er wird von einer blonden Dame begleitet! Bei seiner mysteriösen Begleitung handelt es sich offenbar um Donna Dainty, der Frau des Promoters Paul Dainty, welcher ebenfalls bei dem Abendessen anwesend gewesen sein soll. Während der 55-Jährige in einem eleganten dunkelblauen Anzug mit einem weißen T-Shirt darunter einen gepflasterten Weg entlangläuft, geht die Blondine in einem knöchellangen schwarzen Kleid wenige Schritte hinter ihm.

Hugh scheint sein Single-Dasein derzeit aber vor allem mit Reisen zu verbringen. Auf Instagram gibt der Australier so einige Einblicke in seinen alles andere als langweiligen Alltag. Dort hatte er erst vor wenigen Tagen eine Bilderstrecke geteilt, welche ihn glücklich beim Wandern über Wüstenpfade, auf einem Berg, beim Schwimmen im Meer und bei einer Radtour zeigt.

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman bei der Premiere von "Ghosted"

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman, Schauspieler

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman, Schauspieler

