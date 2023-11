Ralf Schumacher äußert sich zum Schicksal von Bruder Michael

Ralf Schumacher (48) spricht über seine Familie. Der Rennfahrer feierte in der Formel 1 große Erfolge – stand jedoch immer im Schatten seines Bruders Michael (54). Der Rekordmotorsportler verunglückte 2013 beim Skifahren und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Seine Frau Corinna (54), seine Kinder Gina-Maria (26) und Mick (24) sowie der Rest der Familie bewahrt Stillschweigen über seinen aktuellen Zustand. Nun ordnet Ralf Michaels Situation ein.

"Das Leben ist leider manchmal nicht fair. Wir müssen es akzeptieren", erklärt er Bunte. Michaels Familie ist für seinen Bruder aber offenbar ein Trost in der schweren Zeit. Mit ihr steht er wohl in regelmäßigem Kontakt. "Wenn ich seine Kinder Gina-Maria und Mick sehe, lacht mein Herz. Wenn jemand aus der Familie meinen Rat sucht, bin ich da. Sie gehen ihren Weg. So wie mein Sohn", führt Ralf aus.

Aus der Ehe mit Cora Schumacher (46) stammt Ralfs Sohn David (22). Sein Sprössling ist selbst als Rennfahrer unterwegs. "Ich bin sehr stolz auf ihn. Ich habe mit ihm als junger Papa sehr viel unternehmen können", schwärmt Ralf. Er unterstütze seinen Sohn bei seiner Rennleidenschaft, die er von ihm geerbt habe.

Anzeige

Instagram / mickschumacher Mick, Gina-Maria und Corinna Schumacher an Weihnachten 2022

Anzeige

Getty Images Ralf und Michael Schumacher, März 2001

Anzeige

Getty Images David und Ralf Schumacher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de