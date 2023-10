Darum gibt es keine Updates zu Michael Schumachers Zustand

Wieso wird um Michael Schumachers (54) Gesundheitszustand so ein Geheimnis gemacht? Im Dezember 2013 ist die Formel-1-Legende beim Skifahren schwer verunglückt und dabei fast gestorben. Seitdem gibt es kaum Infos zu seinem Befinden, seine Familie schirmt ihn komplett von der Öffentlichkeit ab. Nicht nur Fans, sondern auch Freunde wissen nicht darüber Bescheid, wie es dem Rennfahrer aktuell geht. Warum es keine Infos gibt, erklärt jetzt Schumis Anwalt.

Gegenüber Legal Tribune Online bezieht der Jurist Stellung. "Wir haben auch mal überlegt, ob eine finale Meldung über den Gesundheitszustand der richtige Weg sein könnte, [um Privates zu schützen]", erklärt Felix Damm. Doch dann hätten immer wieder Aktualisierungen kommen müssen, "denn als Betroffener hat man es nicht in der Hand, den Medien damit einen Schlussstrich zu verordnen." Medien könnten diese Berichterstattung immer wieder aufgreifen und damit nach dem neusten Gesundheitsstand Schumis fragen – dagegen juristisch vorzugehen sei laut dem Anwalt aufgrund der sogenannten "freiwilligen Selbstöffnung" schwierig.

Dass es keine Informationen zu Michael gibt, geht auch seinen Rennfahrerkollegen nahe. "Es gibt nie Neuigkeiten. Was wir wissen, ist, dass wir nie positive Nachrichten hören. [...] Das ist der schreckliche Gedanke, dass er immer noch nicht in der Lage ist, dem Michael nahe zu sein, an den wir uns alle erinnern. Und das ist sehr traurig", sagte Formel-1-Bekanntheit Johnny Herbert im Interview mit Grosvenor Sport.

Anzeige

Getty Images Michael Schumacher, November 2012

Anzeige

Getty Images Michael Schumacher, ehemaliger Formel-1-Fahrer

Anzeige

Getty Images Michael Schumacher, Rennfahrer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de