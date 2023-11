Aleks Petrovic kämpft für Fame Fighting bis zum Erbrechen!

Aleks Petrovic (32) will diesen Kampf unbedingt gewinnen! Am kommenden Samstag steigt er beim Fame Fighting gegen Diogo Sangre (29) in den Ring – und zwar beim Hauptkampf, das heißt: fünf Runden! Dafür trainiert der Realitystar unter anderem mit dem MMA-Profi Marc Doussis. Der ist sich auch sicher, dass sein Schützling gute Chancen beim Boxen hat. Um das Beste aus sich herauszuholen, geht Aleks ans Limit!

Für den Sieg trainiert er zweimal täglich. "Man braucht eine ausreichende Kondition. Deswegen sind die Einheiten mit Coach Wasilio schon ekelig manchmal. Ich hab auch schon einmal gekotzt", erzählt Aleks Bild. Nur samstags entspannt er sich: "Da gehe ich auch oft in die Therme, in die Sauna, nehme kalte Bäder." Freundin Vanessa Nwattu unterstützt den Muskelprotz bei der Vorbereitung tatkräftig mit dem Kochen von Fitnessgerichten. "Mein Sieg ist für Vanessa", stellt er klar.

Doch Diogo wird es Aleks natürlich nicht leicht machen – auch er trainiert im Trainingslager in Thailand fast jeden Tag, um die beste Kondition und Technik zu erreichen und nimmt fleißig zu. "Ich bin mehr als zufrieden mit Diogos Entwicklung, auch teilweise überrascht gewesen, wie stark seine Kondition ist. Sein Wille ist sehr stark. Um die Kraft brauche ich mir bei ihm keine Sorgen zu machen. Er ist schon lange im Kraftsport aktiv", betont sein Coach Marcel.

Instagram / aleks_petrovic1 Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, TV-Paar

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic, Realitystar

RTL / Frank Fastner Diogo Sangre, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

