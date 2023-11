Das verrät die Frau, die Matthew Perry am Tag vor Tod traf

Sie klärt auf! Athenna Crosby ist die Frau, die den am Samstag verstorbenen Matthew Perry (✝54) einen Tag vor seinem Tod getroffen hatte. Das Model und der Friends-Star trafen sich am Freitag im Hotelrestaurant, dem angesagten Bel-Air in Los Angeles. Paparazzi-Bilder zeigen, wie sich die beiden intensiv miteinander unterhalten und die gemeinsame Zeit genießen. Jetzt verrät die 25-Jährige, in welcher Verfassung Matthew am Tag vor seinem Ableben war!

In ihrer Instagram-Story meldet sich Athenna zu Wort. "Ja, das bin ich mit ihm am vergangenen Freitag. Ich möchte betonen, dass Matthew extrem gut gelaunt war und er ganz enthusiastisch über all die Dinge sprach, die er noch in seinem Leben vorhatte. Er war so glücklich und lebendig", erklärt sie ihren Followern. Sie bitte darum, von Spekulationen rund um seinen Tod abzusehen und immer daran zu denken, dass der Mann seinen Weg aus der Drogensucht geschafft habe. Er hätte wirklich mehr Zeit auf der Erde verdient gehabt, wie Athenna findet. Hollywood habe laut ihr mit dem Tod des Chandler-Bing-Darstellers eine wahre Legende verloren.

Die Influencerin fügte ihrer Story außerdem ein Foto hinzu, auf dem ein süßes Autogramm von Matthew zu sehen ist. Er signierte ihr sein Buch "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" mit den Worten: "Ein Nummer-eins-New-York-Times-Bestseller, für das Nummer-eins-Mädchen."

Athenna Crosby

Matthew Perry

Matthew Perry im November 2022

