Tag vor Tod: Matthew Perry traf sich mit Freundin zum Essen

Da war alles noch in Ordnung. Vor wenigen Tagen zogen schockierende Nachrichten um die Welt: Matthew Perry (✝54) ist tot. Der Friends-Star wurde leblos in seinem Whirlpool gefunden, die genauen Todesumstände sind bisher nicht klar. Seit dem Ableben des Schauspielers werden immer mehr Details zu seinen letzten Stunden bekannt. So auch jetzt: Einen Tag vor seinem Tod hatte Matthew eine Verabredung zum Essen gehabt.

TMZ liegen Fotos des 54-Jährigen vor, die ihn und eine Begleitung vergangenen Freitag im angesagten Hotel Bel-Air in Los Angeles zeigen. Darauf sitzt er mit der unbekannten Frau ganz entspannt an einem Tisch und scheint sich angeregt zu unterhalten. Laut anderen Gästen sollen die beiden knapp anderthalb Stunden zusammengesessen haben. Matthew soll dabei so in das Gespräch vertieft gewesen sein, dass er sein Mittagessen kaum angerührt habe.

Viele Jahre hatte der US-Amerikanerin mit Suchtproblemen zu kämpfen gehabt. In der letzten Zeit habe er sich laut einem Insider von US Weekly aber viel um seine Gesundheit gekümmert und auf Sport gesetzt: "Matthew führte einen gesunden Lebensstil. Er versuchte wieder dorthin zu kommen, wo er früher einmal war."

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

