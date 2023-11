Etwa verlobt? Iris Klein trägt einen funklenden Diamantring!

Was will Iris Klein (56) denn damit zeigen? Das Liebesleben des Realitystar sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für Aufsehen. Nach der dramatischen Trennung von ihrem Ehemann Peter (56) inklusive Fremdgehgerüchten ist sie längst wieder vergeben. Über ihren mysteriösen neuen Partner Mister T. ist noch nicht allzu viel bekannt – doch mit ihm schwebt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin auf Wolke sieben. Jetzt könnte es ernst werden: Hat sich Iris nun etwa verlobt?

In ihrer Instagram-Story meldet sie sich in gewohnter Manier aus dem Auto bei ihren Fans. Mit einer Besonderheit: An Iris' Hand funkelt ein großer Diamantring! Den Klunker an ihrem Ringfinger, bestehend aus einem goldenen Band und einem geschliffenen Stein, hält sie auch auffällig in die Kamera. Ist Mister T. etwa vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen und hat um ihre Hand angehalten?

Iris und ihr Partner sind aktuell sowieso dabei, den nächsten Schritt zu gehen: Die Mutter von Daniela Katzenberger (37) gibt ihre Wohnung auf und zieht zu Mister T.! "Jedes Mal packe ich ein paar Sachen von mir und ziehe so Tüte für Tüte bei meinem Freund ein in die Finca. Ich glaube, der weiß noch gar nicht, dass ich schon eingezogen bin", witzelte sie im vergangenen Monat.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im November 2023

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und ihr Partner, Oktoberfest 2023

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter und Iris Klein, April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de