Er weiß noch nichts: Iris Klein zieht schon zu ihrem Freund!

Iris Klein (56) lässt wieder einen Lebensabschnitt hinter sich! Nach der dramatischen Trennung von ihrem Ehemann Peter (56) hatte sie die gemeinsame Finca auf Mallorca hinter sich lassen müssen. Auf der Baleareninsel bezog die TV-Bekanntheit dann eine eigene Wohnung – kam dort aber nicht so richtig an und pendelte auch immer wieder nach Deutschland. Nun steht auch wieder ein Umzug an: Iris zieht zu ihrem neuen Partner!

"Genau in diese Wohnung bin ich damals nach meiner Trennung geflüchtet und habe hier viele Tage und Stunden und Nächte verbracht, wo ich nur am Weinen war", erzählt sie auf Instagram. Eigentlich gefalle die Wohnung Iris richtig gut – trotzdem wolle sie sie jetzt schon bald aufgeben und sich einem neuen Kapitel widmen. "Jedes Mal packe ich ein paar Sachen von mir und ziehe so Tüte für Tüte bei meinem Freund ein in die Finca. Ich glaube, der weiß noch gar nicht, dass ich schon eingezogen bin", erzählt die Mutter von Daniela Katzenberger (37) lachend.

Iris und ihr Partner wagen nun also den nächsten Schritt. Von dem geheimnisvollen Mister T. erzählte sie der Öffentlichkeit erstmals im vergangenen Mai. Mit ihm scheint es richtig gut zu passen! "Er macht mich sehr glücklich, weil wir einfach den gleichen Humor haben", schwärmte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin. Mit ihm gehe es ihr jetzt viel besser als mit Peter an ihrer Seite.

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im August 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und ihr Partner, Oktoberfest 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Mr. T, August 2023

