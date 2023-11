Matthew Perrys Ex-Verlobte Molly wurde erstmals gesichtet

Sie hat traurige Tage hinter sich bringen müssen. Der Tod von Matthew Perry (✝54) erschütterte die zahlreichen Fans und Kollegen des Schauspielers. Der Friends-Star wurde am Samstagnachmittag leblos in seinem Whirlpool aufgefunden. Nachdem die tragische Nachricht bekannt wurde, meldeten sich zahlreiche Wegbegleiter zum Tod des Hollywoodstars. Auch seine Ex-Verlobte äußerte sich zu ihrem schweren Verlust. Einige Tage später wurde Molly Hurwitz erstmals gesichtet.

Daily Mail liegen Fotos vor, die die Literaturmanagerin in einem Park in Los Angeles zeigen. Molly war mit ihrem Hund Gassi gehen – die 32-Jährige schien unerkannt bleiben zu wollen. Sie trug eine Leggins und ein Sweatshirt, die Sonnenbrille und die Baseball-Kappe schirmten ihr Gesicht ab. Es ist das erste Mal, dass Molly seit Matthews Tod in der Öffentlichkeit gesehen wurde.

Matthew und Molly waren rund drei Jahre lang ein Paar gewesen – die zwei waren nämlich von 2018 bis 2021 liiert. Anschließend verlobten sich die zwei, doch nur sechs Monate später hatte sich der Chandler Bing-Darsteller von Molly getrennt. Sowohl Matthew als auch seine einstige Partnerin sollen damals im Guten auseinandergegangen sein.

