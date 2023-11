Micaela Schäfer wirbt für das Potenzspray von Naddels Gönner

Die Produkte sollen an den Mann! Andreas Ellermann ist ein berühmter Moderator und Entertainer. Reich wurde er laut eigenen Angaben aber mit erfolgreichen Immobiliengeschäften. Der Hamburger pflegt zu mehreren TV-Berühmtheiten ein freundschaftliches Verhältnis. Zwei davon möchte er nun als Unterstützung bei seinem neuen Geschäftsprojekt mit an Bord haben. Micaela Schäfer (40) und Nadja Abd el Farrag (58) sollen Andreas neuartige Produkte bewerben!

Im Gespräch mit Bild erzählt der Lebemann von seinem Plan: Erotik-Model Micaela soll das Werbegesicht für das "Ruck-zuck-hoch"-Spray werden. "Unser Highlight ist ein potenzförderndes Spray, das Männer bei der Erektion unterstützen soll", schwärmt der Unternehmer von dem Artikel, der im Dezember auf dem Markt kommen soll. Den Werbevertrag hat Andreas ihr zum 40. Geburtstag geschenkt. Naddel hingegen soll die Beruhigungstropfen "Is' mir wurscht" vermarkten. In Hamburg starten demnächst die Dreharbeiten für die Werbespots!

Naddel, die schon länger mit Geldproblemen kämpft, wird seit Kurzem von Andreas finanziell unterstützt. Der Unternehmer lässt die Ex von Dieter Bohlen (69) in einer 70-Quadratmeter-Bude am Stadtrand von Hamburg wohnen – zahlen muss die 58-Jährige dafür nichts! Andreas ging sogar noch weiter und spendierte ihr Sofa und Kühlschrank.

ActionPress Andreas Ellermann, Unternehmer

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann im April 2023

Getty Images Micaela Schäfer, Erotikmodel

