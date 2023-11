Serkan oder Aleks: Auf wessen Seite stehen Sommerhaus-Fans?

Da ging es ziemlich ab! Das Sommerhaus der Stars bietet in diesem Jahr wie immer ordentlich Beef. Nicht nur Luigi Birofio (24) und Can Kaplan waren heftig aneinander geraten – auch Aleksandar Petrovic (32) und Serkan Yavuz (30) können sich einfach nicht ausstehen. So war es bei der vergangenen Nominierung zu einem verbalen Schlag des Are You The One?-Stars gegen den Kampf der Realitystars-Sieger gekommen. Doch was sagen die Fans: Stehen sie auf Aleks oder Serkans Seite?

Promiflash hat bei euch nachgehakt – wessen Standpunkt könnt ihr eher nachvollziehen? In einer Umfrage [Stand: 2. November, 8:16 Uhr] stimmten insgesamt 1.827 Leser ab. Zu einem klaren Ergebnis kommt es dabei jedoch nicht: 47,0 Prozent, also 859 Votes, stellen sich hinter Serkan und finden: Aleks' Spruch ging gar nicht. 53,0 Prozent – das entspricht 968 Stimmen – sehen die Aussage des Fitnesscoachs nicht so eng und positionieren sich hinter ihm. Sie sind der Meinung: Die Aussage ging völlig klar!

Doch was war überhaupt vorgefallen? Aleks und Serkan hatten im Vorfeld der Nominierung eine Absprache getroffen – an die sich der Ex von Christina Dimitriou (31) nicht hielt. Aus diesem Grund provozierte der Ehemann von Samira Yavuz (29) ihn mit Sprüchen zu Aleks' Performance bei Temptation Island V.I.P., woraufhin dieser zurückfeuerte: "Deine Tochter wird sich für dich schämen", schrie er. Die Situation eskalierte, sodass sogar Aleks' Freundin Vanessa Nwattu ihn aus voller Kehle anbrüllte: "So was sagt man nicht!"

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Influencer

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz, November 2023

Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de