"Verrückt nach Vittoria": Leonardo DiCaprio ist vom Markt!

Fans von Leonardo DiCaprio (48) aufgepasst: Der Hollywood-Hottie soll es mit dem Model Vittoria Ceretti (25) so richtig ernst meinen. Eigentlich ist der Schauspieler für seine sehr schnelllebigen und oftmals auch parallel laufenden Flirts bekannt. Doch mit der italienischen Schönheit soll es auf eine Beziehung hinauslaufen. Sie hat sogar schon Leos Mutter kennengelernt. Jetzt packt ein Insider aus: Leo ist tatsächlich vom Markt!

Laut Daily Mail will der 48-Jährige angeblich keine anderen Damen mehr daten. Leo und die 25-Jährige sollen exklusiv sein! "Leo ist verrückt nach Vittoria und er findet alles an ihr faszinierend. Sie ist sehr intelligent und hat all die Qualitäten, die er bei einer Partnerin sucht", plaudert ein Informant aus. Das mutmaßliche Paar habe dieselben Interessen, was dem "Inception"-Star anscheinend sehr wichtig ist.

Beide setzen sich für den Planeten ein. Aber auch ihre Anziehung ist unübersehbar. Denn vor wenigen Tagen wurden Leo und seine Neue beim Turteln erwischt. Dabei rutschte Vittorias Hand in die Unterhose des gebürtigen US-Amerikaners. Ihrem Blick nach zu urteilen, hatte zumindest sie beim Fummeln viel Spaß.

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Vittoria Ceretti, Model

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de