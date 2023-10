Vittoria packt Leonardo DiCaprio ungehemmt an den nackten Po

Sie bekommt wohl nicht genug von ihm! Immer wieder sorgt das Liebesleben von Leonardo DiCaprio (48) für Aufsehen. Doch seit einigen Monaten scheint sich der Hollywoodstar nur auf eine Frau zu konzentrieren: Vittoria Ceretti (25)! Immer wieder werden die beiden gemeinsam gesehen – sogar Leos Mama soll das Model schon kennengelernt haben. Jetzt tauschen Vittoria und Leo seltene Zärtlichkeiten aus – und das ziemlich ungehemmt!

Wie Bilder zeigen, besuchten der 48-Jährige und seine aktuelle Liebschaft am vergangenen Samstag eine Halloweenparty am Rande von West Hollywood. Augenzeugen berichten zudem gegenüber TMZ, dass das Paar auf einer Terrasse ein wenig Luft schnappte – dabei kam es zu intimen Zärtlichkeiten: Vittoria packte Leonardo ungeniert an den Hintern – und zwar unter der Unterhose! Sowohl die Laufstegschönheit als auch Leo sollen das kleine Techtelmechtel auf der Veranda sehr genossen haben.

Dass es zwischen Leo und Vittoria wohl mehr als nur eine kurze Liaison sein soll, machte bereits ein Insider gegenüber Mirror deutlich. "So wie es aussieht, ist ihre Romanze viel mehr als eine flüchtige Affäre." Dadurch, dass die zwei in den vergangenen Monaten viel Zeit miteinander verbracht haben, lernen sie sich wohl auf einer tieferen Ebene kennen.

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Vittoria Ceretti, Model

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de