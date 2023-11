Acht Kinder: Alec Baldwin ist "fertig" mit Familienplanung!

Ist ihre Familienplanung mittlerweile abgeschlossen? Alec Baldwin (65) und seine Hilaria (39) sind nun schon seit über zehn Jahren verheiratet. Seither haben die Yoga-Lehrerin und der Schauspieler ihre Familie immer weiter vergrößert. Während der "Beetlejuice"-Star Töchterchen Ireland (28) mit in die Beziehung gebracht hatte, haben er und Hilaria noch weitere sieben Kinder in die Welt gesetzt. Damit reicht es Alec nun offenbar!

Im Podcast "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa" öffnet sich der 65-Jährige über seine weitere Kinderplanung. "Ich bin fertig", plaudert er dabei aus. Insbesondere seine körperliche Gesundheit habe ihn zum Nachdenken gebracht. Bei seiner Hüftoperation habe es das Risiko gegeben, dass ein Nerv in der Nähe seines Beckens beschädigt werde und damit seine Zeugungsfähigkeit einschränke – das sei dem Filmstar aber egal gewesen! "Reißt ihn gerne bei der Operation heraus, da ich ihn nicht mehr brauche", habe Alec dabei bloß gesagt.

Auch Hilaria vertritt diese Meinung. Nach der Geburt ihres letzten Kindes sagte sie im Gespräch mit Romper: "Das ist wahrscheinlich, ganz sicher, fast durch und durch mein letztes Baby." Das laut auszusprechen habe der siebenfachen Mama aber immer ganz schön Angst bereitet. "Ich habe letztens meine Schwangerschaftsklamotten weggeräumt und habe gedacht: 'Ich habe Bedenken, sie wegzugeben, weil ich dann bestimmt herausfinde, dass ich doch wieder schwanger bin'", gab sie zu.

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern im Mai 2023

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Mai 2023

Instagram / alecbaldwininsta Alec Baldwin mit seinen Kindern und seiner Frau in New York

