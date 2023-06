Nach Hüft-OP: Alec Baldwin erstmals ohne Gehstock unterwegs

Ihm scheint es wieder besser zu gehen. Alec Baldwin (65) hatte sich zuletzt ein wenig zurückgezogen, weil er sich einer Operation unterziehen musste. Nach jahrelangen Schmerzen ließ er nun seine rechte Hüfte ersetzen. Bereits 2018 wurde ihm auf der rechten Seite ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt. Nun scheint der "Wenn Liebe so einfach wäre"-Darsteller allerdings auf dem Weg der Besserung zu sein.

Am Dienstag wurde der 65-jährige Schauspieler laut People Magazin in New York City gesichtet: Dort war er zum ersten Mal seit dem Ersatz seiner rechten Hüfte am 30. Mai ohne Stock unterwegs. Alec hatte zuvor auf Instagram erklärt, dass der Genesungsprozess "unglaublich schmerzhaft" gewesen sei. Anfang Juni war er daher noch auf die Hilfe einer grauen Metall-Krücke angewiesen.

Die Ehefrau des Schauspielers, Hilaria Baldwin (39), teilte die Nachricht von der Operation zuerst in einem Instagram-Post mit. "Alec hat heute eine neue Hüfte bekommen. Das war schon lange nötig. Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Als deine Partnerin und während du heilst, möchte ich so sehr, dass du dieses sehr intensive Kapitel der chronischen Schmerzen hinter dir lässt und deine Lebensqualität verbesserst", schrieb sie in dem Beitrag.

