Laut seiner letzten Begegnung: Matthew Perry war wie immer

Athenna Crosby wird diesen Tag für immer in Erinnerung behalten. Am Samstagnachmittag schockierte ganz Hollywood der Tod von Matthew Perry (✝54). Der Friends-Star war leblos in seinem Pool in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Einen Tag vorher wurde der Schauspieler mit dem Model gesichtet – die beiden trafen sich zum Mittagessen. Jetzt spricht die Amerikanerin über ihre letzten Stunden mit dem Seriendarsteller und betont: Matthew sei komplett nüchtern gewesen.

Im Interview mit Fox News Digital denkt Athenna an ihre letzte Begegnung mit dem 54-Jährigen zurück und stellt klar: "Er war 100 Prozent nüchtern, als er starb." Matthew und Athenna hätten sich gut unterhalten: "In der Interaktion, die ich mit ihm hatte, war er äußerst positiv, nüchtern, verhielt sich normal, sprach sehr gut und vermittelte mir nicht den Eindruck, dass er in irgendeiner Form unter Drogen stand."

Sechs Tage nach Matthews Ableben ist noch keine offizielle Todesursache festgestellt worden. Wie TMZ vor einigen Tagen berichtete, untersucht derzeit die Abteilung für Raubmord den Tod des "Chandler Bing"-Darstellers. Denn bei Todesfällen von berühmten Persönlichkeiten werde stets so ein Standardverfahren eingeleitet.

