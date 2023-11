Hannah Kerschbaumer verrät: Das Babygeschlecht ist ihr egal!

Sie freut sich schon total auf den kleinen Wonneproppen! Hannah Kerschbaumer (31) könnte aktuell nicht glücklicher sein. Im Juli hatte die einstige Bachelor-Kandidatin erfreuliche Neuigkeiten verkündet: Sie ist schwanger. Für die Studentin und ihren Freund Chris ist es der erste Nachwuchs. Auf Social Media gibt das Pärchen regelmäßige Schwangerschaftsupdates. So wie jetzt auch: Für Hannah ist das Geschlecht ihres Babys nicht von Bedeutung!

Auf Instagram gewährt die 31-Jährige mal wieder ein paar Einblicke in ihren Schwangerschaftsalltag. In den vergangenen Monaten sei Hannah oft von ihren Fans gefragt worden, ob sie sich lieber ein Mädchen oder einen Jungen wünscht. Darauf findet die werdende Mama nun eine klare Antwort: "Das Geschlecht unseres Babys ist uns mehr als egal." Sie und Chris hoffen vielmehr auf eine unkomplizierte Geburt und ein durchweg glückliches Kind. "Wir freuen uns unendlich auf das Kleine und es wird jetzt schon über alle Maße geliebt", fügt die Beauty hinzu.

Im Juni verkündete die Schwangere die frohe Botschaft in Form eines niedlichen Videos im Netz. "Bald werden wir zu dritt sein. Eben eine kleine Familie", schrieb die baldige Mama dazu. Dabei konnte Hannah ihr Glück anfangs kaum fassen: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll, es gibt so vieles und doch bin ich so überwältigt, dass mir die Worte fehlen."

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer im Juni 2023

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Freund Chris

Anzeige

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Freund Chris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de