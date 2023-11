Mit Claudia Obert: So war erste TV-Erfahrung für Max Suhr

Max Suhr (25) plaudert aus dem Nähkästchen. In diesem Jahr nahm der Partner von Claudia Obert (62) an ihrer Seite am Sommerhaus der Stars teil. Für den Unternehmer war das die erste TV-Erfahrung – allerdings war die von wenig Erfolg gekrönt: Nach einigen Streitereien erhielten sie bei der Nominierung die meisten Stimmen und mussten die Show als erstes verlassen. Doch wie war die erste TV-Erfahrung für Max?

"Super, ich mein', die erste halbe Stunde waren wir alleine, da hatten wir unseren Spaß", grinst er im Promiflash-Interview und spielt damit auf das Trockenvögeln an. Doch später sei es weniger schön für ihn gewesen: "Danach kamen immer mehr Verrückte rein, da war einer durchgeknallter als der andere." Er sei sehr froh, raus zu sein und wolle sich mit "solchen Leuten" nicht umgeben. Seine Claudia bestärkt ihn: "Wir haben uns gefragt, wo sie solches Volk aufgabeln!"

Doch wie kam es überhaupt zu Max' Teilnahme? "Ich hab ihm den Aufenthalt zum Geburtstag geschenkt. Da hat er sich gefreut und wusste noch gar nicht, worauf er sich einlässt", verrät Claudia Promiflash – und ihr Liebster bestätigt lachend: "Ich dachte, wir fahren nach St. Tropez, Marbella oder Dubai. Und wo landen wir? In Bocholt. Danke für gar nichts."

RTL Max Suhr und Claudia Obert im "Sommerhaus der Stars"

Instagram / iammaxsuhr Max Suhr und Claudia Obert im September 2023

Instagram / iammaxsuhr Claudia Obert und Max Suhr im Oktober 2022

