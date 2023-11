Trotz Scheidung: Kyle Richards ist immer für Ex Mauricio da!

Bei Kyle Richards und Mauricio Umansky herrscht keine dicke Luft! Nachdem es bereits lange Zeit Gerüchte gegeben hatte, bestätigten die beiden TV-Stars Ende September: Sie lassen sich scheiden. Nach 27 gemeinsamen Jahren und drei Kindern gehen die Real Housewives-Bekanntheiten getrennte Wege. Das heißt aber nicht, dass jetzt ein Rosenkrieg entsteht – im Gegenteil: Mauricio betont nun, wie sehr ihm seine Ex weiterhin den Rücken stärkt!

Der Makler nahm in diesem Jahr an Dancing with the Stars teil. In dieser Woche war für ihn jedoch Schluss. Nach seinem Exit findet er im Interview mit People rührende Worte über seine Verflossene: "Kyle hat mich unterstützt!" Die Unternehmerin habe zwar nicht im Publikum gesessen – dennoch sei sie für ihn da gewesen. Mauricio betont aber auch: "Ich habe eine Menge durchgemacht!"

Mauricios emotionaler Ausbruch dürfte einige Fans überraschen. Immerhin hieß es zuletzt noch, die Stimmung sei bei dem Ex-Paar gar nicht gut – und zwar wegen der angeblichen Romanze des 53-Jährigen. Der Hottie bandelt nämlich angeblich mit seiner Tanzpartnerin Emma Slater (34) an.

Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

Getty Images Mauricio Umansky im Mai 2023

Getty Images Mauricio Umansky und Emma Slater

