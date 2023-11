Wie sein Vater: Prinz Williams ungewöhnliche Essgewohnheiten

Als Thronfolger der britischen Monarchie gibt es viel zu tun: Für Prinz William (41) jagt tagtäglich ein Termin den nächsten. Gleichzeitig möchte der Familienvater auch im Leben seiner drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) präsent sein. In der Öffentlichkeit macht der Royal jedoch stets eine gute Figur und steht in der Gunst der Fans ganz oben. Doch eins fällt bei genauerer Betrachtung ins Auge: Wann isst William eigentlich?

Ein Insider berichtet jetzt gegenüber Hello!: Der Thronfolger isst bei seinen royalen Verpflichtungen nicht! In den vergangenen Jahren hat man William nur einige wenige Male dabei beobachten können, wie er kurz eine lokale Delikatesse oder Süßigkeit probiert. Er scheint sich hier an seinem Vater, König Charles III. (74), ein Beispiel zu nehmen: Das Familienoberhaupt ist schließlich bekannt dafür, kein Mittagessen zu sich zu nehmen. Ob der vollgepackte Terminplan, die Etikette oder vielleicht doch eine bestimmte Diät der Grund ist, darüber lässt sich nur spekulieren.

Den König und seinen Thronfolger einen also zumindest ihre Essensgewohnheiten. Ob Prinz William diese später auch an seine Söhne weitergibt? Was Vater und Sohn George auf jeden Fall zu teilen scheinen, ist die Leidenschaft für den Sport. Zuletzt waren die beiden bei einem Rugby-Spiel zu Besuch und fieberten gemeinsam von der Tribüne aus mit.

Getty Images Prinz William im Juni 2023

Getty Images König Charles III., Prinz William und Prinz Harry, 2017

Getty Images Prinz George und Prinz William beim Rugbyspiel

