Dank Ehemann Ben liebt sich Jennifer Lopez mehr als je zuvor

Das ist richtig rührend! Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) haben 2021 ihr persönliches Liebescomeback erlebt. In den frühen 2000ern waren die Sängerin und der Schauspieler schon einmal zusammen, trennten sich jedoch nach zwei Jahren wieder. Dieses Mal heirateten die beiden jedoch. Aktuell machen aber Gerüchte über eine mögliche Ehekrise und eine Paartherapie die Runde. Dennoch scheint die "Jenny from the Block"-Interpretin noch immer verliebt zu sein. J.Lo schwärmt von Bens wunderbarem Einfluss auf sie!

Mit dem "Batman"-Darsteller an ihrer Seite fühle und liebe sie sich selbst mehr als je zuvor, erzählt Jennifer Vogue. "Ich bin endlich an einem Punkt im Leben angekommen, an dem ich jeden Teil von mir kompromisslos liebe. [...] Meinen Körper, meine Stimme, meine Entscheidungen, sogar meine Fehler. All das hat mich zu dem gemacht, was ich bin und mich dahin gebracht, wo ich heute bin", erklärt die Zwillingsmama. Sie betont: "Ben möchte, dass ich meinen Wert erkenne und schätze." Die 54-jährige Beauty fühle sich noch entspannter und wohler und dadurch noch schöner, als sie es je mit einem anderen Menschen getan habe.

An ihrem einjährigen Hochzeitstag im August zeigte sich die Gattin des Filmstars sentimental. Auf ihrem Instagram-Profil postete J.Lo einen Schnappschuss des Liebespaars. Dazu dichtete sie einen romantischen Zweizeiler: "Lieber Ben, ich sitze hier alleine und schaue auf meinen Ring. Ich fühle mich überwältigt und möchte einfach nur singen."

