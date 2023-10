Jennifer Lopez und Ben Affleck sollen Ehetherapie machen

Steht Jennifer Lopez (54) und Ben Afflecks (51) Ehe etwa vor dem Aus? Nachdem die Sängerin und der Schauspieler fast 20 Jahre nach ihrem ersten Beziehungsanlauf wieder zueinandergefunden hatten, haben sie sich im Sommer 2022 das Jawort gegeben. Doch in den vergangenen Monaten wurden immer wieder Gerüchte um eine Ehekrise laut. Jennifer und Ben sollen jetzt sogar eine Paartherapie machen!

"Ben will nur noch seine Ruhe haben", will Bild von einem Freund erfahren haben. Der "Batman"-Darsteller habe keine Lust auf die Sitzungen und halte sie für Geldverschwendung. Er sei schließlich total glücklich. Nur auf die häufigen öffentlichen Auftritte könne er verzichten. Jennifer störe sich hingegen an mehreren Dingen – vor allem an seinem Rauchen.

Das Paar selbst hat sich bisher nicht zu den Krisengerüchten geäußert. Vor wenigen Tagen wurde vermutet, dass Bens Verhältnis zu seiner Ex Jennifer Garner (51) ein Grund für eine Auseinandersetzung gewesen sein könnte. Nachdem Kuschelfotos der beiden aufgetaucht sind, wurden J.Lo und Ben bei einer hitzigen Diskussion im Auto fotografiert.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Mai 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

