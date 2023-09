Jasmin Herren geht mit ihrem Neuen direkt in eine TV-Show!

Sie wagen sich vor die großen Kameras! Jasmin Herren (44) ist zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes Willi Herren (✝45) wieder verliebt: Die Schlagersängerin ist mit dem 23-jährigen Philipp Bender zusammen – und total glücklich! Nach nur wenigen Monaten Beziehung zogen die zwei sogar schon in eine gemeinsame Wohnung. Und nun wollen sie sich einer weiteren Probe unterziehen: Jasmin und Philipp gehen zusammen in eine TV-Show!

Wie Bild berichtet, nimmt die Witwe des Entertainers mit ihrem Liebsten an "Forsthaus Rampensau Germany" teil. In der Show, die auf Joyn ausgestrahlt werden soll, hausen neun Promipaare in einem Selbstversorger-Forsthaus in Österreich – gedreht wird offenbar Ende des Jahres. "Wenn Philipp nach der Show keine Lust mehr auf Öffentlichkeit hat, ist das in Ordnung. Wir haben uns noch nicht einmal gestritten. Vielleicht ist es ja im Forsthaus so weit", erklärt Jasmin vorab.

Ob es in der Show wohl zu Stress kommen wird? Für die Ballermannmusikerin steht eigentlich fest: Konfliktpotenzial gibt es mit ihrem Liebsten nicht. "Er ist ein ruhiger, gelassener und bedachter Charakter. Philipp holt mich auf den Teppich zurück. Er kommt damit klar, wenn ich impulsiv und temperamentvoll bin", schwärmt Jasmin.

Anzeige

ActionPress Jasmin Herren, Sängerin

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Ballermann-Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de