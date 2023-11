Getrennt? Arnold Schwarzenegger turtelt mit unbekannter Frau

Wer ist die mysteriöse Frau an seiner Seite? Arnold Schwarzenegger (76) ist ein international bekannter Filmstar und ehemaliger Gouverneur von Kalifornien. Mit seiner Ex-Frau Maria Shriver (68) hat der Bodybuilder vier Kinder. Nachdem 2011 publik wurde, dass er ein weiteres Kind mit einer Hausangestellten zeugte, scheiterte die Ehe zu Maria. Seit rund zehn Jahren ist Arnold offiziell in einer Beziehung mit der Physiotherapeutin Heather Milligan. Jetzt wurde Arnold aber zusammen mit einer anderen Frau gesichtet!

Der "Terminator"-Darsteller machte am frühen Sonntagmorgen mit einer unbekannten Blondine eine Fahrradtour. Zusammen fuhren die beiden entspannt durch Santa Monica – die Stimmung wirkte ausgelassen und vertraut. Später wurden Arnold und seine Begleitung beim Verlassen eines Gebäudes fotografiert. Bevor der Schauspieler in sein Auto stieg, schien es, als sei es zum Kuss zwischen den beiden gekommen. Die Fotos, welche Daily Mail veröffentlichte, zeigen die beiden im sehr innig.

Die offizielle Frau an seiner Seite ist eigentlich die 48-jährige Physiotherapeutin Heather Milligan. Erst vor kurzem besuchte das Paar zusammen das Oktoberfest in München. Im September plauderte er noch gegenüber People, von seiner fantastischen Beziehung zu Heather. Die beiden hätten viel gemeinsam und er schätze es, dass seine Partnerin so ehrgeizig sei und so viel arbeite.

Anzeige

Getty Images Heather Milligan und Arnold Schwarzenegger, 2015

Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger und seine Partnerin Heather Milligan

Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Premiere von "Fubar"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de