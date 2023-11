Nach einem Tag: Selena Gomez ist aus Internetpause zurück

Das hat nicht lange gedauert! Selena Gomez (31) nimmt ihre Fans in den sozialen Medien gerne mit in ihren Alltag und gibt regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Doch damit sollte eigentlich auf unbestimmte Zeit Schluss sein: In einem Statement teilte die Sängerin mit, eine Pause einlegen zu wollen, da sie Zeit für sich brauche. Nun ist Selena scheinbar wieder zurück – nur einen Tag, nachdem sie ihre Auszeit angekündigt hatte!

Auf Instagram likte sie nicht nur eine Bilderstrecke der amerikanischen Sängerin SZA (32), sondern kommentierte sie auch mit einem Flammenemoji. Die Fans des "Die Zauberer vom Waverly Place"-Stars reagierten natürlich auf ihren Kommentar: "Hast du nicht eine Auszeit genommen?", fragt eine Nutzerin. "Sie hat einen Tag länger durchgehalten, als ich es geschafft hätte", witzelte ein weiterer User.

Gerade erst verkündete die Schauspielerin, dass die aktuellen Geschehnisse in der Welt sie so sehr mitnehmen würden, dass sie eine Auszeit brauche: "Ich lege eine Pause ein, weil es mir das Herz bricht, all das Grauen, den Hass, die Gewalt und den Terror zu sehen, der in der Welt vor sich geht", erklärte Selena auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Getty Images SZA bei den Academy Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de